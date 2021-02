Iberdrola instala mais de 300 postos de carregamento elétricos em Lisboa

A Iberdrola ganhou o concurso público da EMEL para instalar 336 postos de carregamentos elétricos até 22 Kw em Lisboa, anunciou hoje a empresa espanhola, que acredita na "recuperação económica verde".

Num comunicado, a Iberdrola refere que "assume o fornecimento, montagem, comissionamento e integração de tomadas de carregamento em parques da EMEL", a empresa que gere a mobilidade e o estacionamento em Lisboa.

Os postos de carregamento consistem em 162 tomadas AC com 22 kW e 174 tomadas AC com 7,4 kW, tanto de fixação em parede como no solo.

A Iberdrola refere ainda que este é "um passo para a consolidação da empresa na mobilidade elétrica em Portugal, essencial para a recuperação verde no período pós-pandemia".

A Iberdrola é o segundo maior operador em Portugal no mercado livre de eletricidade em número de clientes, com uma quota de 17%, só atrás da EDP Comercial (77%).