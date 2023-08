Os idosos mais pobres estão a receber um apoio complementar de 143,75 euros por mês. Este é, de acordo com os últimos dados da Segurança Social, o valor médio do Complemento Solidário para Idosos (CSI), pago em junho a um universo de quase 130 mil pensionistas.



Este apoio visa completar a pensão de idosos com baixos recursos, até um mínimo mensal de 488,21 euros.









