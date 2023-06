Em julho, os pensionistas mais carenciados, que recebem complemento solidário para idosos, para além de um aumento de 50 euros nesta prestação social paga com retroativos a janeiro, vão poder contar com uma subida de 3,57% na pensão. A completar o ‘bolo’, vem aí também o subsídio de férias.



O aumento de 50 euros no complemento solidário para idosos chega com três meses de atraso face ao anunciado em março pelo Governo.









