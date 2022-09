IL quer acabar com contribuição audiovisual para baixar fatura da eletricidade

A Iniciativa Liberal (IL) propôs esta quinta-feira eliminar a Contribuição para o Audiovisual (CAV) para reduzir a fatura da eletricidade, uma medida tomada em França no verão e que permitiria às famílias uma poupança anual de cerca de 35 euros.

Em declarações à agência Lusa a propósito do projeto de lei que deu hoje entrada no parlamento, o deputado da IL Bernardo Blanco explicou que esta é uma medida que o partido já propôs no passado, mas na qual volta agora a insistir por ser "urgente face ao contexto da subida dos preços da energia".

De acordo com o deputado liberal, a medida do Governo para a eletricidade no âmbito do pacote de apoio às famílias para fazer face à inflação "só dará uma poupança de um euro por mês".