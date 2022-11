Das 308 autarquias existentes, só 67 é que têm uma independência financeira igual ou superior a 50%. Isto num ano em que a receita municipal subiu mais de 1,1 mil milhões de euros em relação a 2020, refere o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, esta segunda-feira revelado.Para este resultado, em muito contribuíram as receitas fiscais (mais 10,4%), em particular as relacionadas com o imobiliário (IMI+IMT). No total, as receitas do Imposto Municipal de Imóveis (IMI) e Imposto Municipal de Transações (IMT) deram mais de 2,7 mil milhões aos cofres das câmaras. A importância desta receita é tão significativa que, por exemplo, na Câmara de Lisboa, a cobrança do imposto sobre a venda de imóveis (IMT) representa 19% do total cobrado em todo o País.