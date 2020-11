Imóveis com rendas acessíveis em Lisboa vão ficar isentos do pagamento de IMI

Os proprietários que tenham as suas casas no mercado de arrendamento a preços especulativos vão deixar de beneficiar do desconto de 20% no IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), enquanto os que praticarem rendas acessíveis ficam isentos desse pagamento.

O anúncio foi feito hoje pelo vice-presidente da Câmara de Lisboa, João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito pelo PS), também responsável pelo pelouro das Finanças, durante a apresentação do orçamento do município para 2021, que decorreu hoje nos Paços do Concelho.

"Nós tínhamos consagrado um desconto para todos os arrendamentos da cidade de 20%. Todos os edifícios que estavam arrendados para habitação, o IMI dessas mesmas frações tinha um desconto de 20%. E o que nós agora estamos a propor, e vai a câmara na próxima semana, é que essa regra seja retirada e seja reconvertida numa outra", começou por explicar o autarca.