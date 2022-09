As importações de carros aumentaram 46% no País, em agosto, face a igual mês do ano passado.



Segundo o Barómetro Standvirtual/ACAP (Associação do Comércio Automóvel de Portugal), os veículos importados, neste caso ligeiros de passageiros, cresceram 40% em agosto face a 2019, e 46% face ao mês homólogo de 2021, “que se relaciona com a falta de ‘stock’ nacional”.









