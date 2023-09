As receitas do Estado com o Imposto Sobre Veículos (ISV) está aumentar mas ainda longe dos valores registados antes da pandemia. De acordo com a execução orçamental, tinham entrado nos cofres do Estado, até julho, 296,4 milhões de euros, um crescimento de 16,2% face ao mesmo período de 2022.



A comparação com o último ano antes da pandemia, em 2019, revela uma quebra superior a 66% nas receitas deste imposto aplicado diretamente aquando da venda de um automóvel.









Ver comentários