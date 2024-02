Imposto sobre bebidas açucaradas rende mais de 432 milhões de euros em sete anos

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) lucrou nos últimos sete anos, com o imposto especial de consumo sobre as bebidas açucaradas, mais de 432 milhões de euros, avança o Jornal de Notícias. Em 2023 a receita rondou uma média de 165 mil por dia, mas a tendência é de descida.Segundo dados da Autoridade Tributária (AT) "o imposto gerou uma receita de 60,2 milhões de euros. Isto depois de ter atingido um pico de 74 milhões em 2018, descendo 11 milhões no ano seguinte, e de ter caído para a casa dos 50 milhões nos dois anos de pandemia".Os dados da AT revelam que ente 2017 e 2023 registou-se uma quebra de 36% na proporção de bebidas enquadradas no topo do escalão do imposto, ou seja, com um teor de açúcar superior ou igual a oito gramas por 100 mililitros.