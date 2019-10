Imposto sobre casas de luxo vale 9,7 milhões de euros

Foram 331 os proprietários de casas de luxo (com um valor patrimonial tributário acima dos dois milhões de euros) que pagaram a taxa máxima de 1,5% de adicional de IMI. Nos cofres do Estado entraram 9,7 milhões de euros, apurou ojunto das Finanças.Criado em 2017 por iniciativa de deputada do BE Mariana Mortágua, o adicional de IMI teve este ano, pela primeira vez, a aplicação de três taxas diferentes para os particulares; 0,7% para imóveis de valor superior a 600 mil euros, 1% para as casas que valem mais de um milhão e 1,5% para empreendimentos de valor superior a dois milhões. As empresas pagam uma taxa única de 0,4%.No Programa de Estabilidade 2019-2023 prevê-se que este escalão adicional resulte num aumento de receita de 31 milhões de euros. Em 2017 e 2018 este imposto deu mais de 250 milhões de euros ao Estado.No total (empresas e particulares) foram emitidas 75 157 notas de cobrança do adicional de IMI em 2019.Entretanto, nos últimos três meses foram emitidas 500 certidões para pedir a isenção de IMI dos prédios nos centros históricos classificados pela UNESCO. Com esta decisão os moradores das zonas classificadas do Porto, Guimarães, Évora, Sintra, Angra do Heroísmo, Óbidos e Elvas já não têm de recorrer aos tribunais para terem isenção de IMI.Os franceses lideraram a compra de imóveis em Portugal nos primeiros seis meses do ano, com uma quota de 21%, refere a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP).Esta predominância deve-se às vantagens fiscais oferecidas aos reformados daquele país, que estão isentos do pagamento de IRS sobre as pensões. Os brasileiros ocupam a segunda posição na compra de casas (18%), a par dos ingleses. Os alemães ocupam a 3ª posição (9%) e os chineses a 4ª (7%).