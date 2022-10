Imposto sobre cigarros eletrónicos rende milhões aos cofres do Estado

O imposto sobre o líquido que contém nicotina usado nos "vapers" é taxado desde 2015 e já rendeu aos cofres do Estado quase oito milhões de euros.



Segundo a imprensa nacional, o aumento do consumo dos cigarros eletrónicos preocupa os especialistas que dizem não serem totalmente conhecidos os malefícios do seu uso. Uma subida do imposto pode ajudar a travar o aumento de consumidores.





O presidente da Associação Portuguesa de Vaporizadores, Cristiano Batista contesta o valor dos impostos e faz comparações em relação à média da União Europeia. "A média europeia de imposto incidente sobre a nicotina líquida é de nove cêntimos por mililitro e a realidade nacional é de 0,323 euros. É uma desigualdade tremenda. Se fizermos uma comparação sobre o imposto do maço de tabaco, temos uma realidade inversa. Ou seja, num maço, a média europeia é de cerca de 3,12 euros por maço e a nível nacional é de 2,75 euros", comenta.Tem havido um aumento na procura por cigarros eletrónicos, que ronda "os 20% aos 25% por ano", de acordo com Cristiano Batista.