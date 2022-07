Impostos crescem até maio o previsto para final do ano

O crescimento nominal dos impostos indiretos (como o IVA ou a tributação dos combustíveis) atingiu em maio aproximadamente o previsto no Orçamento do Estado de 2022 para todo o ano, assinala a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) aos deputados, num relatório esta segunda-feira divulgado.



No trabalho de análise à evolução orçamental entre janeiro e maio, os técnicos do Parlamento destacam que o crescimento dos impostos indiretos, face ao mesmo período do ano passado, atingiu os 2,16 mil milhões de euros, 98% do aumento previsto para o conjunto do ano (2,19 mil milhões de euros).









