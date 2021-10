Esta segunda-feira, quando o preço do gasóleo e da gasolina subir mais dois cêntimos, mantendo a pressão sobre as carteiras dos consumidores, uma parte do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) cobrado irá para as estradas nacionais. Aliás, esta receita constitui mesmo a principal fonte de financiamento da Infraestruturas de Portugal (IP), segundo a entidade que gere a rede.