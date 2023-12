A carga fiscal sobre a gasolina simples atingiu, no terceiro trimestre, 51%, colocando Portugal no oitavo lugar do ranking europeu, de acordo com o Eurostat. No gasóleo simples, o peso é de 46%, superior a Espanha e à média da União Europeia.



Um litro de gasolina custava nas bombas nacionais 1,799 euros, mais 12 cêntimos do que em Espanha.









