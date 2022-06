O setor automóvel em Portugal tem entre as suas marcas o pagamento de baixos salários e contratos precários e, se continuar dependente da carbonização, corre o risco de declínio. O alerta é deixado num trabalho divulgado esta terça-feira pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).



Segundo um estudo sobre a indústria automóvel portuguesa, "o número de contratos a termo certo mais do que duplicou entre 2015 e 2019, passando de 18% para 30%", com destaque para "os regimes de trabalho temporário e o recurso a agências que são utilizados para dar resposta a picos de produção ou para a contratação de novos trabalhadores no início do desenvolvimento de novos produtos e projetos".









