A indústria automóvel nacional começa a recuperar dos efeitos da pandemia, tendo exportado até junho, entre veículos e componentes, cerca de 5,6 mil milhões de euros, um crescimento de 30,4 % face mesmo período de 2020, segundo um estudo do Ministério da Economia. No total das exportações, o peso do setor subiu de 17,3 % para 18,1%, no primeiro semestre.