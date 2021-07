Indústria de petróleo e gás vai impedir planeta de cumprir metas de Paris se nada for feito

A indústria do petróleo e do gás, sem uma ação imediata e decisiva, vai impedir que o mundo cumpra o cenário de evitar que o aquecimento global vá além dos 1,5 graus celsius até 2050.

A conclusão faz parte de uma análise feita por várias organizações, esta quinta-feira divulgada, segundo a qual as emissões combinadas de 100 companhias petrolíferas e de gás, sem alterações drásticas e urgentes, vão representar quase 80% do orçamento global de carbono.

O orçamento de carbono do setor, para impedir um aumento das temperaturas além de 1,5°C em relação à época pré-industrial, será "queimado" até 2037, diz-se também na análise, que os responsáveis dizem ser o estudo mais abrangente do desempenho da indústria do petróleo e do gás.