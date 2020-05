Indústria quer o layoff a ir para além de junho

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Confederação Industrial de Portugal (CIP) quer que o layoff simplificado seja prolongado para além do mês de junho. Esta segunda-feira, durante a apresentação de um estudo sobre o layoff realizado em colaboração com o ISCTE, António Saraiva considerou fundamental que o regime seja prolongado. O presidente da CIP disse mesmo que o alargamento do tempo do layoff é "a única forma de preservar milhões de postos de trabalho"....