INE confirma aceleração da inflação para 3,7% em agosto impulsionada pelos combustíveis

A taxa de inflação homóloga aumentou para 3,7% em agosto, ficando 0,6 pontos percentuais abaixo do registado em julho, confirmou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) hoje avançada pelo INE coincide, com o arredondamento a uma casa decimal, com o valor da estimativa rápida divulgada em 31 de agosto.

De acordo com o instituto estatístico, "esta aceleração é essencialmente explicada pelo comportamento dos preços dos combustíveis, que contribuíram em 0,7 pontos percentuais para o aumento da variação homóloga do IPC".

No mês em análise, o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação de 4,5%, contra 4,7% em junho.

A variação do índice relativo aos produtos energéticos situou-se -6,5% (-14,9% no mês precedente) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou para 6,4%, face aos 6,8% do mês anterior.

Em agosto, a variação mensal do IPC foi de 0,3% (-0,4% no mês precedente e -0,3% em agosto de 2022), enquanto a variação média nos últimos 12 meses diminuiu para 6,8%, contra 7,3% no ano terminado em julho.

A variação média dos últimos 12 meses do IPC sem habitação, referência para a atualização de rendas no próximo ano, fixou-se em 6,9% (6,94%) em agosto.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português apresentou uma variação homóloga de 5,3%, 1,0 ponto percentual acima do registado no mês anterior e idêntica ao valor estimado pelo Eurostat para a zona euro (em julho, a taxa de variação homóloga do IHPC português tinha sido inferior em 1,0 ponto percentual à da área do euro).

Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 6,4% em agosto (6,2% em julho), superior à taxa inferior para a zona euro (estimada em 6,2%).

Os dados hoje divulgados pelo INE apontam ainda que o IHPC registou uma variação mensal de 0,8% (-0,4% no mês anterior e -0,2% em agosto de 2022) e uma variação média dos últimos 12 meses de 7,6% (8,0% no mês precedente).