INE: Portugal com 192 mil empregos destruídos de fevereiro a maio

A economia portuguesa deverá ter destruído cerca de 192 mil empregos, de fevereiro até maio, estima o Instituto Nacional de Estatística, no boletim publicado esta quarta-feira. O número de pessoas a trabalhar encolheu 4% em apenas três meses – o período marcado pela pandemia de covid-19.A taxa de desemprego reagiu apenas ligeiramente, com uma subida de apenas uma décima em abril, para 6,3%. Em maio, a taxa caiu para 5,5%. Porém, dadas as dificuldades acrescidas na procura de emprego impostas pelas medidas de confinamento da economia, este não é, neste momento, o melhor indicador para mostrar o ponto de situação do mercado de trabalho.

Acontece que esta taxa de desemprego de 5,5% é apenas aparente porque o INE não conta as pessoas sem trabalho e que perderam o emprego durante a pandemia, porque devido às restrições à mobilidade, redução ou mesmo interrupção dos canais normais de informação sobre ofertas de trabalho, ou outras, não conseguem procurar trabalho e por isso, não são consideradas desempregadas nestes números (e necessária a procura efetiva de emprego como condição para ser contabilizado como desempregado).

As pessoas sem trabalho nesta situação são contempladas na taxa de subutilização de trabalho, que tem efetivamente registado um aumento exponencial desde a pandemia de covid-19, e atingiu 14,3%.