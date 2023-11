A taxa de inflação abrandou para 1,6% em novembro, informou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística.Este valor representa menos 0,5 pontos percentuais do observado no último mês. "O principal contributo para esta desaceleração provém do efeito de base associado ao aumento mensal de preços registado nos produtos alimentares no último mês (0,4%) ter sido inferior ao que se verificou em novembro de 2022 (1,7%)", refere o INE.