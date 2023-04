A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC), ou taxa de inflação, diminuiu para 7,4% em Portugal no mês de março, revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Estava nos 8,2 no mês anterior.Com esta descida, Portugal vê a percentagem de inflação reduzir pelo quinto vez consecutiva. O INE justificou esta descida com o aumento do preço dos combustíveis e dos produtos alimentares que se verificou em março. Esta é a taxa de inflação mais baixa desde abril de 2022.