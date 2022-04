Inflação atinge os 5,3% em março, o valor mais alto desde 1994

A taxa anual do Índice de Preços no Consumidor (IPC) aumentou para 5,3% em Março de 2022, sendo que era de 4,2% em Fevereiro de 2022. "Este é omaior valor registado desde Junho de 1994", afirma o Instituto Nacional de Estatística.

O indicador de inflação subjacente - índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos - também acelerou, registando uma variação de 3,8% (3,2% em fevereiro).

A variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 19,8% (15,0% no mês precedente), valor mais elevado desde fevereiro de 1991, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados apresentou uma variação de 5,8% (3,7% em fevereiro).

Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português - que serve para comparar as taxas de inflação entre os vários Estados-membros - apresentou uma variação homóloga de 5,5%, valor mais elevado registado desde o início do IHPC, em 1996.

Esta taxa é superior em 1,1% à do mês anterior e inferior em 2 pontos percentuais ao valor estimado pelo Eurostat para a área do Euro (em fevereiro, esta diferença foi de 1,5%), refletindo sobretudo diferenças apreciáveis no comportamento dos preços dos bens energéticos, em particular da eletricidade.