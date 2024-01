A taxa de inflação média de 2023 fechou nos 4,3%, mas o custo de vida ditado pela subida de preços dos bens e serviços – em particular de alimentos frescos e de restaurantes – fez-se sentir de forma distinta a nível regional, mas com maior severidade nas duas regiões autónomas, bem como na Área Metropolitana de Lisboa e no Algarve.









Ver comentários