A taxa de inflação em Portugal recuou, em junho, para os 3,4%, em comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com os dados do INE divulgados esta sexta-feira, o valor representa um abrandamento na ordem dos 0,6 pontos percentuais. Esta desaceleração, a oitava consecutiva, pode ser explicada pelas variações nos preços dos combustíveis e, também, pelo impacto da medida IVA Zero.









