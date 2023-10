Inflação desce mas comida está mais cara

O aumento dos preços nos bens alimentares e bebidas não alcoólicas foi o que mais pesou na taxa de inflação do mês passado que se fixou nos 3,6%. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) aquele indicador registou uma descida de 0,1 pontos percentuais (p.p) em relação a agosto.



Os preços na comida continuam a aumentar e mesmo o cabaz da Deco (que agrupa um conjunto de 63 produtos alimentares essenciais) voltou a subir de preço no início deste mês, atingindo os 220,54 euros, mais 3,53 euros do que na passada semana .









