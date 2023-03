Existem sinais seguros de que a evolução do preço de venda ao público dos bens alimentares é muito superior ao crescimento do custo dos bens de produção. Desde o início do ano que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) está a acompanhar, diariamente, a formação dos preços de um conjunto de bens alimentares, desde o produtor até às prateleiras dos híper e supermercados.









