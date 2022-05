A taxa de inflação homóloga atingiu 7,2% em abril, acima dos 5,3% do mês anterior e o valor mais alto desde março de 1993, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os apoios do Governo, sobretudo ao nível dos combustíveis, não estão a conseguir travar o aumento de preços, constatando o INE mais uma vez o agravamento dos produtos energéticos mas também os alimentares.









