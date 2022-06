Inflação e guerra tramam empresas

Para a maioria das empresas portuguesas, a conjuntura internacional, em particular o conflito na Ucrânia e o fenómeno inflacionista, tem um impacto negativo ou muito negativo na evolução do volume de negócios em 2022, mostra o Inquérito Rápido e Excecional às Empresas, relativo a maio, do Instituto Nacional de Estatística.









Para 35% das empresas, o impacto da conjuntura é muito negativo, no entanto, 4% consideram o oposto, prevendo consequências positivas nos negócios.

O aumento dos custos energéticos, principalmente no que diz respeito a eletricidade, gás e combustíveis, aparece como o principal fator muito relevante com impacto negativo sobre os negócios de 59% das empresas.









Este número surge afinado com o aumento do preço das matérias-primas, que assume uma grande relevância nos negócios de 58% das empresas, muito próximo do aumento dos custos com transportes, que se destacam para 53% das empresas.

Em relação a cada um dos riscos impactantes sobre o volume de negócios, a evolução da inflação surge como preocupação principal para 82% das empresas, enquanto a guerra na Ucrânia pesa no horizonte de 75%. Porém, 59% das empresas destacam como primeiro receio os efeitos da pandemia e 54% queixam-se acima de tudo da pouca disponibilidade de mão de obra e do seu custo.



Atividade supera período pré-pandemia





Com o fim das restrições impostas durante a pandemia, 56% das empresas confirmam que em maio de 2022 o nível de atividade do período pré-pandemia, antes de março de 2020, já tinha sido alcançado ou ultrapassado, revela esta semana o Instituto Nacional de Estatística. O volume de atividade das empresas aumenta com a dimensão, com 47% das micro e 63% das grandes a superar os números de 2019. O setor da construção e o imobiliário apresentam o maior número de empresas, 63%, que já alcançaram ou superaram a atividade pré-pandemia.