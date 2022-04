O aumento elevado da taxa de inflação vai contribuir para um crescimento apreciável da receita fiscal, em 2022. A confirmarem-se as previsões do Governo no Programa de Estabilidade (PE) para 2022-2026 e na proposta do Orçamento do Estado para 2022, o Estado arrecadará em impostos, este ano, mais cerca de 3,5 mil milhões de euros do que em 2021.









