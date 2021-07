Inflação na Zona Euro vai passar a ter o preço das casas

Trata-se de um passo histórico e inverte a política de quase duas décadas seguida pelo Banco Central Europeu (BCE). A instituição deixa de ter como meta trazer inflação na Zona Euro (a evolução dos preços de bens e serviços) para valores próximos ou abaixo dos 2% e abre espaço a que possa subir. Quer também incluir nessa taxa os preços da habitação, para melhor refletir as suas oscilações no bolso dos consumidores.A nova estratégia foi esta quinta-feira comunicada por Christine Lagarde e visa permitir que a taxa em causa possa estar acima dos 2% por alguns períodos de tempo, como o atual, em que se prevê que os preços no segundo semestre deste ano possam subir.