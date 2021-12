A inflação média de doze meses sem habitação situou-se em novembro nos 0,99%, confirmando as previsões do Executivo que determinou a subida de 1% nas pensões até aos 886 euros. O Governo decidiu, no início deste mês, os aumentos das pensões, do Indexante de Apoios Sociais (IAS) e dos salários dos funcionários públicos com a estimativa provisória do Instituto Nacional de Estatística (INE).