Inflação recua para 7,4% em março

A inflação desceu no mês de março para 7,4%, uma taxa inferior em 0,8% comparativamente ao mês passado. Os resultados são apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Trata-se de valores provisórios."Esta desaceleração é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços dos combustíveis e dos produtos alimentares, verificado em março de 2022", é avançado no relatório.A inflação subjacente- índice total que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos- terá registado uma variação 7%, inferior em 0,2 pontos percentuais daquela que foi registada em fevereiro.As estatísticas apontam também para a variação do índice relativo aos produtos energéticos, que também terá diminuído, "passando de 1,9% em fevereiro para -4,4%", pode ler-se. No caso dos produtos alimentares a taxa registada foi de 19,3%.A variação do Índice de Preços do Consumidor (IPC) foi maior que no mês anterior. Com uma taxa de 1,7% a registar, diferente da de 0,7% em fevereiro.

Segundo o relatório, "estima-se uma variação média nos últimos doze meses de 8,7%".



Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de março de 2023 serão publicados no próximo dia 13 de abril, confirma o INE.