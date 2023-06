Estado saca mais 8,8 milhões de euros por dia com a inflação

Só pelo efeito da inflação os cofres do Estado receberam mais 8,8 milhões por dia em impostos em 2022. E este ano o aumento será ainda maior. A conclusão consta de um estudo do Banco de Portugal (BdP) publicado com o boletim económico de junho, apresentado no final de semana passada.



Intitulado ‘O efeito direto do aumento da inflação sobre a receita fiscal e contributiva’, aquele estudo refere: “Verifica-se que, do aumento da receita fiscal e contributiva em 2022 (11 156 milhões de euros), cerca de 30% (3212 milhões de euros) resultou do aumento da inflação”.









