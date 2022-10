Inflação sobe para 10,2% e atinge novo máximo desde 1992

De acordo com os dados do INE, estima-se que a taxa anual relativa ao índice de Preços no Consumidor (IPC) subiu para mais de 10%, mais precisamente 10,2%, assumindo-se como o valor mais alto desde maio de 1992.O índice de inflação de base, que põe de lado componentes de energia e produtos alimentares não transformados, apresenta valores de 7,1%, a taxa mais elevada desde janeiro de 7,1%.A taxa de variação anual respetiva ao índice de produtos energéticos é de 27,6%, mais 5,4 pontos percentuais do que valor registado em setembro.Adicionalmente, a taxa de alimentos transformados é de 18,9% sendo, também este, o valor mais alto desde junho de 1990.A taxa mensal do IPC é estimada em 1,3%, enquanto que a taxa média desse mesmo índice em 12 meses é de 6,7%.Estima-se que a taxa de variação anual do índice Harmonizado de Preços no Consumidor português foi de 10,7%, sendo que no mês anterior este índice apresentou um valor de 9,8%.