Informação dada pelo Novo Banco "nem sempre é perfeita", revela Fundo de Resolução

O secretário-geral do Fundo de Resolução e diretor de Resolução do Banco de Portugal (BdP), João Freitas, disse hoje no parlamento que a informação prestada pelo Novo Banco "nem sempre é perfeita" ou "a melhor".

"É um facto que a informação nem sempre é perfeita, nem sempre é a melhor. Nós sentimos muitas vezes falta de informação, é verdade", disse hoje João Freitas sobre os pedidos efetuados ao Novo Banco.

João Freitas está hoje a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.