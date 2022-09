A Infraestruturas de Portugal (IP) tem à venda dezenas de imóveis espalhados por todo o País. Entre antigas casas de cantoneiros e terrenos localizados em zonas turísticas, os preços oscilam entre os poucos milhares e os seis milhões de euros, de acordo com a informação disponibilizada na página online da empresa estatal que gere as estradas e a rede ferroviária do País.









