Injeção estatal na TAP eleva défice até 9,8%

A injeção de até 1,2 mil milhões de euros na TAP poderá, num cenário menos otimista traçado pelo Conselho de Finanças Públicas (CFP), fazer disparar o défice público para 9,8% da riqueza que o País vai gerar este ano. A projeção, divulgada ontem, não contempla ainda os novos gastos inscritos no Orçamento Suplementar, destinados a fazer face à crise desencadeada pela Covid-19, que levaram o Governo ajustar a previsão do défice para 7% do Produto Interno Bruto (PIB).









Na análise à evolução orçamental das administrações públicas até março de 2020, os técnicos do CFP sublinham que, nos primeiros três meses deste ano, as contas do Estado apresentaram um saldo negativo de 571 milhões de euros (1,1% do PIB).

O valor seria ainda pior se do lado da receita não fosse incluído o montante de cerca de 550 milhões de euros relativos a impostos e contribuições que as empresas foram autorizadas a adiar devido à crise. A não inclusão deste montante elevaria o défice para 2,2% do PIB trimestral.





O organismo liderado por Nazaré Costa Cabral adianta ainda que “os desenvolvimentos orçamentais no 1º trimestre de 2020 evidenciam ainda um impacto diminuto da crise pandémica”, pelo que, não será de excluir, “neste contexto de incerteza, desenvolvimentos ulteriores ainda mais negativos”.





A juntar aos riscos de incerteza sobre a evolução da economia causados pela situação pandémica, o CFP junta o auxílio financeiro à TAP, que irá pressionar ainda mais as contas públicas devido ao acréscimo das necessidades de financiamento.





Num cenário base, a entrada do Estado no capital da companhia aérea, ontem aprovada em conselho de ministros, e a injeção de até 1,2 mil milhões de euros levarão, segundo o CFP, a que o défice este ano se situe em 6,9% do PIB. Contudo, numa situação em que a economia se degrade ainda mais, esse valor poderá chegar aos 9,8%.