BE aponta responsabilidades aos governos, Banco de Portugal e administrações da CGD pelo atos de gestão do banco

A deputada do BE Mariana Mortágua apontou esta terça-feira no parlamento responsabilidades aos sucessivos governos, ao Banco de Portugal (BdP) e às administrações da Caixa Geral de Depósitos (CGD) pelos atos de gestão no banco.

"O acompanhamento do Governo, para além de negligente foi errado", disse Mariana Mortágua durante a reunião de apresentação das limitações, conclusões e recomendações da versão preliminar do relatório da segunda comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD.

A deputada considerou que "acompanhar um banco não prestando a mínima atenção ao caráter qualitativo, aos setores da economia, à qualidade do crédito, ao comportamento do banco, e apenas exigir resultados de curto prazo é uma forma errada de acompanhar o banco público e produz incentivos errados".