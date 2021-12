As inspeções aos automóveis vão ficar mais caras em 2022, para acompanhar o valor da inflação (0,99%) registada este ano. Os proprietários de veículos ligeiros passam a pagar 25,85 euros, enquanto os donos de pesados vão ter de gastar 38,69 euros, valores a que acresce 23% de IVA, de acordo com uma portaria do Ministério das Infraestruturas, que tutela o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, publicada ontem em Diário da República.