Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Integração de precários do IPMA dependente das Finanças

"O que está em causa não é se o conjunto de pessoas é ou não integrado, mas as fontes de financiamento", afirmou Ana Paula Vitorino.

22:29

A ministra do Mar disse esta sexta-feira que a integração de 126 precários do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não está em causa, ressalvando que em falta está a aprovação do plano de financiamento por parte das Finanças.



"O que está em causa não é se o conjunto de pessoas é ou não integrado, mas as fontes de financiamento", afirmou Ana Paula Vitorino, durante uma audição parlamentar conjunta entre a Comissão de Agricultura e Mar e a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, em Lisboa.



De acordo com a governante, a lista de precários foi já homologada, estando agora em falta a aprovação, por parte do Ministério das Finanças, do plano de financiamento.



"Um terço dos custos da integração é financiado por fundos comunitários", vincou a ministra, notando que para o restante montante o IPMA dispõe de mecanismos que asseguram o pagamento.