Investidores da Benfica SAD podem retirar ordens de compra até dia 16

A detenção de Luís Filipe Vieira já causou a retirada de centenas de ordens de subscrição do novo empréstimo obrigacionista dos encarnados (Benfica SAD 2021-2024) que começou na passada segunda-feira, apurou o CM junto de vários bancos colocadores.O primeiro comunicado da SAD (divulgado no dia 7) à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) refere que no contexto da oferta pública, "será solicitada a aprovação pela CMVM de uma adenda ao prospeto aprovado a 1 de julho de 2021". Segundo apurou o CM esta informação é, para já, suficiente para o regulador da Bolsa, uma vez que no prospeto do empréstimo existe uma cláusula de salvaguarda para todos os investidores que refere: "Cada destinatário da Oferta pode alterar ou revogar uma ordem de subscrição já transmitida a todo o tempo até às 15h de 16 de julho de 2021, através de comunicação dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu." É entendimento da CMVM que, desta forma, todos os investidores estão acautelados em relação a possíveis desenvolvimentos que ocorram na direção do clube e da SAD por via da aplicação das medidas de coação decretadas pelos juiz Carlos Alexandre.