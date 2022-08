Investidores privados querem construir novo aeroporto em Santarém

Depois da polémica sobre o local da construção do novo aeroporto, colocando em questão as opções Montijo e Alcochete, há agora um grupo de investidores privados que procuram construir o aeroporto numa nova localização- Santarém.Estes investidores privados estão focados em iniciar apenas com uma infraestrutura regional e numa versão mais curta, tendo uma pista mais curta, revela o jornal Expresso.Sobre o investimento a ter em conta, os investidores creem que poderá ser inferior a mil milhões de euros, visto que será financiado pelas taxas aeroportuárias em curso.