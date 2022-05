São dinheiros pré-bazuca. Mais de três milhões de euros desviados daquele que era o maior programa de fundos comunitário do País antes do PRR: o Portugal 2020. Mas o prejuízo para o Estado pode ser duas ou três vezes superior. Uma investigação conduzida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP)e pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ) levou esta terça-feira mais de 200 elementos da PJ e peritos do Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) da PGR, acompanhados por seis procuradores e um juiz, a realizarem 54 buscas na sede de várias sociedades, escritórios de contabilistas e de advogado e diversas residências particulares.









Ver comentários