Investimento retomado nas minas de Neves-Corvo

A companhia mineira sueco-canadiana Lundin Mining, dona da Somincor, vai relançar o projeto de 260 milhões de euros para duplicar a produção de concentrado de zinco nas minas de Neves-Corvo.





O projeto tinha sido suspenso em março, devido ao confinamento ditado pela pandemia de Covid-19, mas o administrador delegado da Somincor, Kenneth Norris, revelou ao jornal ‘Correio Alentejo’ que o investimento deverá ser retomado no início do próximo ano, “assim que as condições de segurança” para travar potenciais contágios possam estar garantidas.Face ao declínio do preço do cobre, a expansão da produção de zinco será determinante para manter a mina de Neves-Corvo rentável. O investimento de 260 milhões de euros, a três anos, previa a aquisição de novas tecnologias para escavar mais de um quilómetro em profundidade, modernizando a infraestrutura.