O Governo deverá aprovar esta sexta-feira alterações no IRS que permitirão devolver aos contribuintes cerca de 200 milhões de euros, em 2022. Integradas na proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano, estas mexidas no IRS concentram-se em duas medidas: a revisão dos 3º e 6º escalões do IRS e o aumento das deduções fiscais a partir do segundo filho.