Isabel dos Santos aumentou salário em 60% na Sonangol

Isabel dos Santos aumentou o salário de presidente da Sonangol de 31 500 dólares para 50 448 dólares por mês, após ter tomado posse como líder da petrolífera angolana em 3 de julho de 2016.Ao câmbio atual, o ordenado da empresária angolana cresceu de 28 099 euros para 45 mil euros por mês, um aumento de 60%. A nova administração da Sonangol aumentou também os salários dos restantes administradores e dos diretores: o ordenado dos administradores aumentou de 22 837 dólares (20 371 euros) para 30 450 dólares (27 163 euros), um crescimento de 33%, e o vencimento dos diretores subiu de 13 250 dólares (11 819 euros) para 18 532 dólares (16 531 euros), um aumento de 40%.A revelação desta valorização dos salários consta de um despacho do Tribunal Superior de Angola, no qual o Estado angolano alega que esses aumentos foram feitos sem autorização do titular do poder executivo. Esta regra, segundo o documento, está previsto na lei de bases do setor empresarial público de Angola.Isabel dos Santos foi nomeada líder da Sonangol através de decreto presidencial do então presidente José Eduardo dos Santos, seu pai.