Isabel dos Santos garante que já pagou 60% do empréstimo à CGD

A empresária angolana Isabel dos Santos garantiu este sábado que já pagou 60% do empréstimo de 125 milhões de euros contraído junto da Caixa Geral de Depósitos (CGD), em 2009.A filha do antigo presidente de Angola reagiu à notícia dode que o banco público emprestou 125 milhões à Kento Holding Limited, sociedade do Grupo Fidequity, detido por Isabel dos Santos, para a aquisição de ações da ZON (atual NOS) através do Twitter.A empresária escreveu que do financiamento original da Caixa, "60% [está] amortizado e todos os pagamentos em dia". E acrescentou: "Atualmente, o valor das ações da NOS que servem de colateral têm um valor de mercado cerca de 10 vezes superior ao valor líquido do financiamento."