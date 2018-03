Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Isabel Ferreira Cascão deixa o Conselho de Administração do Novo Banco

Causa da renúncia prende-se com "motivos de saúde temporários".

Por Lusa | 13:39

O Novo Banco informou esta sexta-feira o mercado que Isabel Ferreira Cascão renunciou ao cargo de administradora executiva da instituição financeira, com efeitos a partir de 31 de março.



"O Novo Banco informa que a Eng.ª Isabel Maria Ferreira Possantes Rodrigues Cascão apresentou a renúncia às funções de vogal do Conselho de Administração Executivo com efeitos a partir de 31 de março de 2018", disse a instituição financeira, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



De acordo com o Novo Banco, a causa da renúncia prende-se com "motivos de saúde temporários".



"O Novo Banco sublinha a competência e dedicação da Eng.ª Isabel Ferreira no lugar a que renunciou, mas não pode deixar de destacar igualmente o papel desempenhado como fundadora e presidente da Comissão Executiva do Banco Best durante mais de 15 anos", concluiu.