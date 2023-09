É a partir de segunda-feira, 1 de outubro, que os trabalhadores em teletrabalho vão receber uma compensação livre de impostos.São, no máximo, 22 euros com isenção fiscal, o equivalente a um euro por cada dia completo em teletrabalho por mês. Este valor serve para compensar gastos com eletricidade, Internet e uso de computadores e equipamentos próprios por que trabalha a partir de casa.O valor pode aumentar em 50%, para 33 euros por mês, no caso de haver um acordo coletivo entre a empresa e trabalhadores.